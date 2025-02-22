Чотири трагедії у житті імператора Австрії Франца Йосипа I — чоловіка прекрасної Сісі

1. Імператор був одружений з прекрасною і знаменитою Єлизаветою, відомою як імператриця Сісі. Їхня перша дитина, ерцгерцогиня Софія, народилася 1855 року. Проте трагедія сталася 1857 року, коли Софії було лише два роки. Під час візиту сім'ї до Угорщини Софія та її молодша сестра захворіли, у них з'явилися симптоми, що включали високу температуру та діарею. На жаль, Софія померла. Вважається, що причиною смерті дитини міг стати тиф, але це не доведено.

Імператриця Сісі та Франц Йосип були неймовірно вражені цією смертю. Сісі звинувачувала себе за те, що наполягла на тому, щоб її доньки супроводжували її до Угорщини, і в результаті у неї стався нервовий зрив.

2. Ще одна трагедія сталась через десять років, 1867 року, стратили його молодшого брата Максиміліана, імператора Мексики. Його розстріляли мексиканські революціонері, і це також, звичайно, глибоко вразило і травмувало його старшого брата Франца Йосипа, який не зміг допомогти. Ця трагедія також глибоко травмувала невістку Франца Йосипа, Шарлотту Бельгійську, яка переважно так і не оговталася психічно від цієї травми.

3. 1889 року в сім'ї сталася ще одна трагедія. Рудольф, спадковий принц Австрії — єдиний син Франца Йосипа та імператриці Сісі — застрелив себе і свою коханку. Це сталося у мисливському будиночку. Це була як особиста, і династична трагедія, оскільки у пари не було інших синів. Імператриця Сісі знову поринула у відчай, і все життя носила тільки жалобний одяг. У результаті вона провела ще більше часу далеко від імператорського двору, далеко від Франца Йосипа і по суті стала самітницею.

4. 1898 року імператриця Сісі, дружина Франца Йосипа, була вбита. Її заколов загостреним напилком італійський анархіст. Франц Йосип був зовсім спустошений смертю Сісі, і він сказав: "Ви не уявляєте, як сильно я кохаю цю жінку".

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