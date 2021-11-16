Чотири варіанти: під яким ім'ям принц Чарльз зійде на престол

Нещодавно принц Чарльз відсвяткував 73-річчя. Своєї черги на трон старший син королеви Єлизавети II чекає вже 70 років.

Ми вже розповідали вам, що може змінитись у королівстві та у Великій Британії після того, як принц Чарльз очолить престол. Сьогодні хочемо поговорити про можливе ім'я, яке може обрати спадкоємець королеви, як своє тронне.

Принц Чарльз / Associated Press

Раніше в пресі експерти часто згадували, що Чарльз може вибрати ім'я Карл III, проте є й інша думка, вона полягає в тому, що король може не захотіти порівнянь із попередниками, які заплямували репутацію.

Принц Чарльз / Associated Press

Король Карл I з династії Стюартів правив в Англії, Шотландії та Ірландії від 27 березня 1625 року. Його політика абсолютизму та церковні реформи викликали повстання у Шотландії та Ірландії та Англійську революцію. Під час громадянських воєн Карл I зазнав поразки, був відданий до суду парламенту і страчений 30 січня 1649 року в Лондоні.

Король Карл II — старший син Карла I, після страти батька він був визнаний Шотландією як його законний наступник. 1650 року прибув до Шотландії і був там коронований, проте війська Кромвеля вторглися туди і розгромили шотландських прихильників Карла. Зазнавши поразки в битві при Вустері 3 вересня 1651 року, він деякий час переховувався в Англії (за його голову було призначено величезну нагороду), після чого втік до Франції. Також відомий своєю надмірною симпатією до католиків, за кілька днів до смерті 1685 року він прийняв католицизм.

Ще одним варіантом імені для Чарльза є ім'я Георг – на честь його діда короля Георга VI, який відомий, насамперед, як символ боротьби Великої Британії та країн Британської імперії проти нацистської Німеччини у Другій світовій війні. Вступив на престол після зречення брата, Едуарда VIII 1936 року.

Король Георг VI та королева Єлизавета / Associated Press

І прадіда короля Георга V, під час правління якого відбулося піднесення соціалізму, комунізму, фашизму, ірландського республіканізму та руху за незалежність Індії. Усе це радикально змінило політичний ландшафт Британської імперії. 1917 року він став першим монархом Дому Віндзорів, який він перейменував з Саксен-Кобург-Готської династії. Правив від 1910 до 1936 рік.

Король Георг V / Getty Images

За іншими версіями Чарльз може взяти одне зі своїх офіційних імен – Філіп (на честь його батька принца Філіпа) або Артур.

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