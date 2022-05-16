Чотирилапа захисниця: у Мережі показали відео зі службовою собакою з "Азовсталі"

Відео з веселою твариною не залишило нікого байдужим.
Українські захисники тримають героїчну оборону на маріупольському заводі "Азовсталь". Ситуація дуже складна. На території заблокованого окупантами заводу перебувають близько 600 поранених українських захисників. З них 40 – у дуже тяжкому стані.
Разом з героями несе службу й прикордонний собака Соня. Раніше вона шукала вибухівку та інші небезпечні речі на кордоні, а тепер сповіщає бійців про повітряну тривогу.
"До того ж піднімає настрій своїй хазяйці-прикордонниці та її побратимам. Бо з кожним днем тут стає все важче та складніше", — пише команда активістів UAnimals.
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