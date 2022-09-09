Чотирилапі друзі королеви: що буде з собаками Єлизавети II

Королева Єлизавета II полюбила собак породи коргі ще з дитинства. У семирічному віці у неї з'явився перший домашній улюбленець. А у 18 років Лілібет подарували її першу власну коргі – дівчинку на прізвисько Сьюзен.

Фото: Getty Images

Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II з коргі / Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Після того у неї було понад три десятки собак, частина з яких були нащадками її улюблениці Сьюзен.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Фото: Associated Press

Її Величність багато часу проводила зі своїми псами: вона з ними гралася, сама доглядала та дарувала їм на Різдво спеціальні іграшки і ласощі. Її чотирилапі друзі навіть мали окрему кімнату у Букінгемському палаці.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Собаки часто супроводжували королеву під час прогулянок чи заходів, вона пробачала їм їхні пустощі, про них писали в ЗМІ.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Після смерті монархині користувачі соцмережі почали цікавитися, що буде з чотирма улюбленими псами королеви - коргі Кенді і Міком, кокер-спаніелем Ліссі та доргі Сенді?

Офіційного плану - що робити з псами - поки що не оприлюднювали.

Видання Daily Mail пише, що королівська біографка Інгрід Сюард припускає, що ними будуть опікуватися члени королівської родини або персонал монархині, які доглядали за ними протягом десятиліть.

"Вона любила тварин і любила собак. Так було завжди, вони були її першою любов'ю та стали останньою.

Думаю, що про собак подбає родина, можливо Ендрю, оскільки це він їй їх подарував. Вони зовсім молоді, коргі та доргі", - сказала Сюард.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

А авторка книжки "Всі коргі королеви" Пенні Джунор також вважає, що собак може доглядати персонал королеви.

"Догляд за собаками іноді покладали на лакеїв, але здебільшого - на довірену кравчиню, помічницю та праву руку королеви Анджелу Келлі, а також на її надійного помічника протягом багатьох років Пола Вайбрю, якого ми бачили під час прогулянки з королевою та собаками в пародії про Джеймса Бонда. Обоє люблять собак, мають необмежений доступ до королеви і, як-то кажуть, дуже близькі з нею", - написала вона у своїй книжці 2018 року.

Фото: Getty Images

Гадаємо, що королева Єлизавета II ще при житті подумала про своїх чотирилапих улюбленців і розпорядилася їхньою подальшою долею.

Нагадаємо, 7 років тому королева Єлизавета II припинила розводити коргі, оскільки переживала, що у разі її смерті, собаки залишаться самі. Але син королеви – принц Ендрю – порушив це правило. Після смерті принца Філіпа він подарував Її Величності двох цуценят.

У нашому матеріалі читайте докладніше про улюблених собак королеви Єлизавети II.

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