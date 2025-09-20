Чотири тіари на бенкеті у Віндзорі: розглядаємо розкішні прикраси королівських дам

Кейт і Вільям на бенкеті / © Associated Press

У Віндзорському замку у Великій Британії відбувся урочистий бенкет на честь державного візиту президента США. На заході були присутні королева Камілла, принцеса Уельська, принцеса Анна і герцогиня Глостерська, а також король і принц Уельський.

Кожна з королівських дам на цьому заході за традицією одягла тіару. Розкішні прикраси впродовж багатьох років зберігаються в колекції сім’ї та завжди тішать прихильників, коли їх одягають. Кожна з тіар, що з’явилися на прийомі, має свою назву і складається з різного дорогоцінного каміння.

Королева Камілла вибрала тіару із сапфірами королеви Єлизавети.

Королева одягла розкішну тіару з бельгійського сапфірового комплекту і діамантів покійної монархині. Її створили 1963 року на замовлення Єлизавети II з кольє, яке колись належало принцесі Луїзі Бельгійській.

Королева Камілла / © Associated Press

Принцеса Уельська була в приголомшливій тіарі «Вузлики кохання».

Іноді її називають «Кембриджськими вузлами кохання», але насправді це її копія. Прикрасу, яку носить Кейт, створив для королеви Марії 1914 року ювелірний дім Garrard з перлів і діамантів, які вже належали її сім’ї. Марія замовила її за зразком головного убору своєї бабусі, принцеси Августи Гессенської, оригінальної тіари «Кембриджські вузли кохання», яка, як вважають, наразі перебуває в невідомій приватній колекції.

Після смерті королеви Марії 1953 року тіара перейшла до у спадок її онучці — королеві Єлизаветі II. Королева носила тіару кілька разів у 50-х роках. Тим не менш, цю прикрасу надалі часто носила принцеса Діана, і тому «Вузлики кохання» часто з нею асоціюються.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Анна прикрасила голову аквамариновою тіарою Cartier «Соснова квітка».

Тіару подарував дідусь Анни, король Георг VI, своїй дружині Єлизаветі, королеві-матері, на річницю їхнього весілля. Прикрасу виготовив бренд Cartier з аквамаринів і діамантів у платиновій оправі до Другої світової війни. Пізніше тіару подарувала Анні бабуся на весілля. Протягом років принцеса Анна внесла кілька змін до дизайну тіари. Це одна з її улюблених прикрас, і вона часто її носить на заходах, де треба з’являтися в подібних аксесуарах.

Принцеса Анна / © Associated Press

Герцогиня Глостерська була в тіарі королеви Марії «Жимолость».

Тіару замовила королева Марія незабаром після сходження на престол її чоловіка, короля Георга V, 1910 року. Вона хотіла діамантову оправу з мотивів жимолості, яка б вела до більшого змінного центру. Тіару зроблено з використанням діамантів із розібраної тіари Ladies of England та тіари Surrey Fringe, які були її весільними подарунками 1893 року. Центральний камінь тіари можна замінити на сапфір чи смарагд або навіть діамант Куллінан V. Королева Марія зрештою подарувала тіару своїй невістці, леді Еліс Монтегю Дуглас Скотт, коли вона вийшла заміж за принца Генрі, герцога Глостерського 1935 року і з того часу вона залишається в сім'ї Глостер і леді Біргітта її часто надягає.

