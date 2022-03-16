Чудовисько, яке вбиває наших дітей: фото Путіна з його власними доньками, які ви ніколи не бачили

Чудовисько, яке вбиває наших дітей: фото Путіна з його власними доньками, які ви ніколи не бачили

Чудовисько, яке нещадно вбиває українських дітей, запускаючи ракети по житлових будинках, школах, лікарнях та навіть пологових будинках – Володимир Путін – сам є багатодітним батьком. І, судячи з цих старих фотографій, колись навіть батьком, який любив дітей.

1983 року 30-річний Володимир Путін одружився з 25-річною Людмилою Шкребньовою, їхній шлюб тривав до 2013 року і в ньому народилося двоє дочок. Саме фотографії з цими доньками – Марією та Катериною ми знайшли в архівах.

Володимир Путін з дружиною та донькою / Getty Images

На фотографіях Путін тримає дівчаток на руках, обіймає їх і має вигляд людини, яка цілком любить дітей.

Володимир Путін із дочкою / Getty Images

Старша дочка Марія народилася 28 квітня 1985 року у Ленінграді, а молодша Катерина – 31 серпня 1986 року у Дрездені. Недоторканність приватного життя дочок Путіна ретельно охороняється. Більше того, офіційно президент РФ навіть не визнавав ніколи, що має дітей.

Володимир Путін із дочкою / Getty Images

А тим часом, окрім офіційно народжених у шлюбі дочок у Путіна є четверо дітей від його коханки – гімнастки та олімпійської чемпіонки Аліни Кабаєвої (хлопчики та дівчатка близнюки), а також "таємна донька Путіна", як її називають у ЗМІ – 18-річна Єлизавета Кривоногих, яка більш відома під псевдонімом "Луїза Розова".

Володимир Путін із дочками / Getty Images

На початку своєї політичної кар'єри у Путіна були стосунки зі Світланою Кривоногих, простою прибиральницею, яка відразу стала однією з найбагатших жінок Росії в 2000-х. 2000 року Путін якраз вперше став президентом РФ. А 2003 року Світлана народила доньку Єлизавету. Звісно, офіційно Путін дитину ніколи не визнавав.

Володимир Путін з дочкою та дружиною / Getty Images

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