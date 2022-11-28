Чудовий вибір для палацу: художник підкорив короля Чарльза ІІІ жовтими кроксами

Хокні завжди відрізнявся незвичайним вибором одягу, але його образ підкорив навіть короля.

Днями в Букінгемському палаці відбувся офіційний прийом на честь кавалерів ордену Заслуг, на який було запрошено багато митців, зокрема і відомого британського художника Девіда Гокні. Роботи художника завжди відрізнялися яскравістю,але це стосується і його власного стилю.

На прийомі в палаці 85-річний Гокні з'явився в ефектному картатому костюмі Savile Row і краватці в шахову клітку, а також знаменитому взутті від Crocs яскраво-жовтого кольору.

Зазвичай у такому взутті не прийнято з'являтися на державних прийомах, проте для Девіда було зроблено виняток. Тим паче, поява художника серед усіх інших гостей стала справжнім сплеском кольору, адже всі інші одягнувшись за протоколом, були у чорних костюмах та строгих лакованих туфлях.

Девід Гокні / Фото: Associated Press

Король Чарльз III також залишився приголомшений образом художниками і навіть зробив йому комплімент: "Ці жовті галоші дуже гарно підібрані до вашого образу", — сказав він у розмові з Гокні, повідомляє The Guardian.

Девід Гокні / Фото: Getty Images

Король Чарльз ІІІ та Девід Гокні / Фото: Getty Images

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