Чи порушила Меланія Трамп королівський протокол своєю сукнею з відкритими плечима

Перша леді США Меланія Трамп вирішила, що її візит до Великої Британії має бути яскравим і запам’ятається на роки, тож одягла сукню, що викликала не лише захват, а й дискусії. Багато хто зацікавився, чи порушила перша леді королівський протокол, коли оголила плечі на бенкеті у Віндзорському замку.

Однак жодних суворих правил Меланія не порушила. Звісно, існує дрескод для державного бенкету — для чоловіків це — white tie: чорний фрак (тобто не смокінг, а саме фрак), чорні штани, біла сорочка, біла краватка і білий жилет.

Для жінок: вечірня сукня до підлоги. Капелюшки після 18:00 не одягають, а заміжні дами можуть одягнути тіару, якщо вона в них є. Довгі «оперні» рукавички, хоча й поширені, але не обов’язкові на цьому заході.

Раніше королівський протокол не схвалював появу на публіці з відкритими плечима, і традиція казала не носити подібний одяг або інші відверті вбрання на подібних заходах. Однак останніми роками ці правила стали менш суворими, особливо щодо вечірнього вбрання, адже навіть принцеса Кейт з’являлася на публіці з відкритими плечима, а також герцогиня Сассекська. Нині ж, якщо сукня з відкритими плечима, вона має мати елегантний вигляд, без надмірної відвертості.

Якщо банкет відвідує іноземний гість, допускається парадний національний костюм його країни. Члени королівської сім’ї завжди носять ордени й стрічки через плече.

Проте існують правила поведінки під час зустрічі з королем або членом королівської сім’ї. Вони не офіційні, але багато хто бажає звертатися саме так, і це вважається шанобливим і звичним. Для чоловіків це може бути уклін головою, а жінки роблять невеличкий реверанс. Інші вважають за краще просто потиснути руку у звичайний спосіб.

Під час звернення до короля правильним буде спершу сказати «Ваша Величність», а потім «Сер», а до королеви — «Ваша Величність», а потім «Мем». До інших членів королівської сім’ї жіночої статі перше звертання традиційне «Ваша Королівська Високість», а потім також «Сер» і «Мем».

Нагадаємо, що перша леді одягла на вечерю яскраво-жовту сукню з відкритими плечима від Carolina Herrera, доповнену бузковим поясом, туфлями на підборах Manolo Blahnik і прикрасами зі смарагдами та діамантами.