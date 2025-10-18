Принцеса Євгенія, принц Ендрю та принцеса Беатріс / © Getty Images

Реклама

65-річний принц оголосив цю новину в заяві, яка шокувала публіку 17 жовтня, що викликало багато розмов навколо королівської долі його дочок — принцес Беатріс та Євгенії, а також титулу його колишньої дружини Сари, яка досі живе з ним під одним дахом.

Журнал People повідомляє, що титули і становище принцеси Беатріс і принцеси Євгенії ніяк не торкнулися цього резонансного рішення, яке було ухвалено на тлі відновленої уваги до зв’язку принца Ендрю з засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, який помер 2019 року.

Принц Ендрю / © Getty Images

Принцеса Беатріс і її молодша сестра принцеса Євгенія не є членами королівської сім’ї, що постійно працюють на корону, хоча обидві зберігають титул «принцес». Дівчата народилися в королівській родині, будучи дочками принца Ендрю та онуками покійної королеви Єлизавети II, вони збережуть своє місце в лінії наслідування престолу та свої титули.

Реклама

Наразі принц Ендрю посідає восьме місце в черзі, за ним йдуть його дочки та їхні власні діти. Принцеса Беатріс посідає дев’яте місце, за нею йдуть її дочки Сієнна Мапеллі-Моцці та Афіна Мапеллі-Моцці, а принцеса Євгенія — дванадцяте місце, за нею йдуть її сини Август Бруксбенк та Ернест Бруксбенк.

Принцеси Євгенія та Беатріс / © Associated Press

Обидві принцеси займаються приватною кар’єрою, але іноді відвідують важливі королівські заходи з іншими високопоставленими членами сім’ї. І поки не передбачається, що принцеси припинять відвідувати їх у світлі подій, пов’язаних із їхнім батьком.

Мати принцеси Беатріс і принцеси Євгенії — Сара — більше не може носити титул герцогині Йоркської і буде іменуватися Сарою Фергюсон.

Сара та принц Ендрю / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких скандалах була задіяна колишня дружина принца Ендрю.