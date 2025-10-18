ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
2 хв

Чи залишаться титули у принцес Беатріс і Євгенії — дочок принца Ендрю: стали відомі подробиці

Принц Ендрю — молодший брат короля Чарльза та син королеви Єлизавети II — відмовився від титулу герцога Йоркського та інших почестей. Чи вплине таке його рішення на титули двох його дочок — принцес Беатріс та Євгенії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Євгенія, принц Ендрю та принцеса Беатріс

Принцеса Євгенія, принц Ендрю та принцеса Беатріс / © Getty Images

65-річний принц оголосив цю новину в заяві, яка шокувала публіку 17 жовтня, що викликало багато розмов навколо королівської долі його дочок — принцес Беатріс та Євгенії, а також титулу його колишньої дружини Сари, яка досі живе з ним під одним дахом.

Журнал People повідомляє, що титули і становище принцеси Беатріс і принцеси Євгенії ніяк не торкнулися цього резонансного рішення, яке було ухвалено на тлі відновленої уваги до зв’язку принца Ендрю з засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, який помер 2019 року.

Принц Ендрю / © Getty Images

Принц Ендрю / © Getty Images

Принцеса Беатріс і її молодша сестра принцеса Євгенія не є членами королівської сім’ї, що постійно працюють на корону, хоча обидві зберігають титул «принцес». Дівчата народилися в королівській родині, будучи дочками принца Ендрю та онуками покійної королеви Єлизавети II, вони збережуть своє місце в лінії наслідування престолу та свої титули.

Наразі принц Ендрю посідає восьме місце в черзі, за ним йдуть його дочки та їхні власні діти. Принцеса Беатріс посідає дев’яте місце, за нею йдуть її дочки Сієнна Мапеллі-Моцці та Афіна Мапеллі-Моцці, а принцеса Євгенія — дванадцяте місце, за нею йдуть її сини Август Бруксбенк та Ернест Бруксбенк.

Принцеси Євгенія та Беатріс / © Associated Press

Принцеси Євгенія та Беатріс / © Associated Press

Обидві принцеси займаються приватною кар’єрою, але іноді відвідують важливі королівські заходи з іншими високопоставленими членами сім’ї. І поки не передбачається, що принцеси припинять відвідувати їх у світлі подій, пов’язаних із їхнім батьком.

Мати принцеси Беатріс і принцеси Євгенії — Сара — більше не може носити титул герцогині Йоркської і буде іменуватися Сарою Фергюсон.

Сара та принц Ендрю / © Getty Images

Сара та принц Ендрю / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких скандалах була задіяна колишня дружина принца Ендрю.

Дата публікації
Кількість переглядів
129
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie