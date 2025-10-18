- Дата публікації
Чи залишаться титули у принцес Беатріс і Євгенії — дочок принца Ендрю: стали відомі подробиці
Принц Ендрю — молодший брат короля Чарльза та син королеви Єлизавети II — відмовився від титулу герцога Йоркського та інших почестей. Чи вплине таке його рішення на титули двох його дочок — принцес Беатріс та Євгенії.
65-річний принц оголосив цю новину в заяві, яка шокувала публіку 17 жовтня, що викликало багато розмов навколо королівської долі його дочок — принцес Беатріс та Євгенії, а також титулу його колишньої дружини Сари, яка досі живе з ним під одним дахом.
Журнал People повідомляє, що титули і становище принцеси Беатріс і принцеси Євгенії ніяк не торкнулися цього резонансного рішення, яке було ухвалено на тлі відновленої уваги до зв’язку принца Ендрю з засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, який помер 2019 року.
Принцеса Беатріс і її молодша сестра принцеса Євгенія не є членами королівської сім’ї, що постійно працюють на корону, хоча обидві зберігають титул «принцес». Дівчата народилися в королівській родині, будучи дочками принца Ендрю та онуками покійної королеви Єлизавети II, вони збережуть своє місце в лінії наслідування престолу та свої титули.
Наразі принц Ендрю посідає восьме місце в черзі, за ним йдуть його дочки та їхні власні діти. Принцеса Беатріс посідає дев’яте місце, за нею йдуть її дочки Сієнна Мапеллі-Моцці та Афіна Мапеллі-Моцці, а принцеса Євгенія — дванадцяте місце, за нею йдуть її сини Август Бруксбенк та Ернест Бруксбенк.
Обидві принцеси займаються приватною кар’єрою, але іноді відвідують важливі королівські заходи з іншими високопоставленими членами сім’ї. І поки не передбачається, що принцеси припинять відвідувати їх у світлі подій, пов’язаних із їхнім батьком.
Мати принцеси Беатріс і принцеси Євгенії — Сара — більше не може носити титул герцогині Йоркської і буде іменуватися Сарою Фергюсон.
