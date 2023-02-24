Ці фото ніхто не бачив раніше: особисті знімки Діани та Чарльза із сином виставили на аукціон

Особисті та не опубліковані раніше фотографії принцеси Діани та принца Чарльза з їхнім сином принцом Вільямом будуть продані на аукціоні.

22 особисті фотографії принца та принцеси Уельських з їхнім первістком Вільямом будуть продані на аукціоні Willingham Auctions у Кембриджширі наступного місяця. Знімки були зроблені в замку Балморал у Шотландії у вересні 1982 року, через три місяці після народження принца Вільяма, повідомляє People. У Instagram аукціонного будинку опубліковано ці світлини.

Фото надали близькі друзі принцеси Діани. "Колекція фотографій дійсно унікальна, ви ніколи не зустрінете інший такий набір фотографій", — сказав Стівен Дрейк із Willingham Auctions, який координує продаж знімків. "На фотографіях Діана, Чарльз та Вільям мають вигляд повноцінної сімейної групи. Ви бачите багато фотографій для преси, але це зовсім не те, вони фотографуються як нормальні люди, що для членів королівської родини — дивовижний досвід", — додає містер Дрейк.

Нагадаємо, принц Чарльз та принцеса Діана були одружені від 1981 по 1996 рік. У шлюбі у них народилося двоє синів – принц Вільям (перший у лінії наслідування престолу) та принц Гаррі.

Принцеса Діана та принц Чарльз з дітьми / Фото: Getty Images

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