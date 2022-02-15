Цифра приголомшує: стала відома сума мирової угоди між принцом Ендрю та Вірджинією Джуфре

Середній син королеви Єлизавети II знайшов спосіб врегулювати справу, щодо сексуального насильства, в якому його звинувачувала громадянка США Вірджинія Джуфре.

61-річний принц Ендрю досяг мирової угоди з Вірджинією Джуфре у цивільній справі про сексуальні домагання у США. Тепер герцог Йоркський не постане перед судом присяжних, оскільки його адвокатам вдалося досягти позасудового фінансового врегулювання питання зі своїм обвинувачем Вірджинією Джуфре.

Журналістам Daily Mail вдалося з'ясувати, про яку суму йдеться. Кажуть, Ендрю заплатив 7,5 мільйонів фунтів стерлінгів або 10 мільйонів доларів пані Джуфре і це незважаючи на те, що не визнав звинувачень на свою адресу.

Вірджинія Джуфре / Associated Press

Для репутації принца Ендрю – це черговий удар, адже багато хто в пресі та соцмережах вже пише, що герцог, який раніше стверджував, що "ніколи не зустрічався з пані Джуфре" тепер раптом погодився на таке велике фінансове врегулювання питання з нею.

Хоча і Вірджинія Джуфре насамперед заявляла, що для неї справа честі довести справу до суду і зробити так, щоб винних було покарано. Адвокат Вірджинії Девід Бойс заявив, що адвокати обох сторін повідомили судді, що принципову угоду було досягнуто, і вони вимагатимуть відхилення позову протягом місяця. Врегулювання означає, що цивільна справа не буде передана до суду присяжних, а також те, що Ендрю більше не допитуватиметься під присягою адвокатами Джуфре, що як очікувалося, відбудеться найближчими тижнями.

Принц Ендрю / Getty Images

Адвокат Ліза Блум, що представляє вісім жертв Джеффрі Епштейна, назвала цю новину "перемогою" Джуфре, написавши в твітері: "Сьогодні ми вітаємо перемогу Вірджинії. Вона домоглася того, чого не вдавалося нікому іншому: змусила принца Ендрю припинити свої дурості та стати на бік жертв сексуального насильства. Ми вітаємо приголомшливу мужність Вірджинії".

І хоча сторони примирилися, ця угода не є визнанням вини принца Ендрю, і він категорично заперечував висунуті проти нього звинувачення.

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