Цікаве спостереження: іспанська принцеса Софія не носить туфлі на підборах

Вона просто вибирає комфорт.
Інфанта Софія – 17-річна донька королеви Іспанії Летиції та короля Філіпа. Дівчина не є спадкоємицею престолу, проте, як і її старша сестра Леонор, регулярно відвідує різноманітні публічні та урочисті заходи.
Розглядаючи фотографії дівчини, можна помітити одну цікаву особливість – вона не носить взуття на підборах, а якщо і взуває подібне, то підбори вибирає доволы невисокі – не більше 5 сантиметрів.
Чому вона відмовляється від такого взуття, коли її 18-річна сестра вже регулярно носить більш-менш високі підбори, до кінця невідомо. Але Софія продовжує їх уникати і віддає перевагу пласкій підошві.
Хоча багато хто з нас може подумати, що насправді носити підбори їй не дозволяє королівський протокол, адже вона трохи вища, ніж її сестра Леонор – спадкоємиця корони, але джерело, близьке до Королівського палацу, уточнило, що насправді йдеться тут лише про комфорт.
"Це винятково питання комфорту. Її зріст 1,78, насправді їй не потрібні підбори, щоб покращити вбрання", – повідомило джерело, яке добре знається на іспанській королівській родині, виданню El Debate.
Софія зазвичай носить слінгбеки, босоніжки чи балетки. Також дівчину часто можна побачити в еспадрильях від різних іспанських брендів. Особливо вона любить носити цей тип взуття на відпочинку та вибирає моделі, як у її мами й сестри.
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