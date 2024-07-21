Цікавий факт: чому принцесу Шарлотту не назвали на честь її бабусі Діани

Принцеса Шарлотта стала другою дитиною принца Вільяма та принцеси Кетрін Уельських. У її повному імені є данина поваги дідусю Чарльзу, бабусі Діани та прабабусі Єлизаветі II.

Принцеса могла б отримати ім'я Діана в якості першого свого імені, як данина поваги до її покійної бабусі принцеси Уельської Діани. Але її батько принц Вільям не схотів, щоб його дочку і мати постійно порівнювали.

Принцеса Діана та принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

"Хоча Вільям прагнув віддати належне покійній принцесі Діані, яка померла в серпні 1997 року, один королівський експерт пояснив, чому Діана була обрана як друге ім'я, а не перше", — цитує його express.co.uk. У той час, коли було розкрито повне ім'я Шарлотти, королівський експерт і близький друг покійної королівської особи Річард Кей заявив, що, на його думку, пара мала рацію, використовуючи "Діана" як друге ім'я.

"Якби це було перше ім'я, я думаю, це було б жахливо для дитини. Її б постійно порівнювали з Діаною, а Вільяму цього не хотілося. Таким чином, це данина поваги його матері та спосіб гарантувати, що Діану завжди пам'ятатимуть".

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

До речі, принц Гаррі, молодший син принцеси Діани та принца Чарльза, також назвав свою дочку ім'ям Діана, обравши для неї це ім'я другим. Ім'я дочки Гаррі та Меган звучить — Лілібет Діана Сассекська, перше ім'я дано на честь покійної бабусі Гаррі – королеви Єлизавети II, з якою у нього завжди були добрі стосунки.

Раніше, нагадаємо, ми розповідали, що нам відомо про "запасну" принцесу Шарлотту Уельську.

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

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