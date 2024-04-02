Цікавий факт: на честь кого отримала своє ім'я принцеса Діана

Діана Френсіс Спенсер народилася 1 липня 1961 року в Парк-гаусі на території Сандрінгемського палацу.
Майбутня дружина принца Уельського Чарльза росла буквально на очах у королівської сім'ї, оскільки Спенсери орендували будинок у Парк-гаусі біля Сандрінгемського палацу у королеви Єлизавети II, яку леді Діана з дитинства називала "тіткою Лілібет " (так називали Єлизавету найближчі у її родині).
Діана стала четвертою з п'яти дітей у сім'ї Джона, 8-го графа Спенсера та Френсіс Рош. Подружжя сподівалося, що народиться хлопчик (попередньою дитиною в сім'ї був син, який, на жаль, помер у дитинстві), але народилася дівчинка. Протягом тижня Джон і Френсіс не могли обрати для неї ім'я, поки не зупинилися на варіанті Діана Френсіс на честь матері та Діани Спенсер, герцогині Бедфорда, яка була сестрою Джона Спенсера.
До речі, герцогиня Бедфорд була відома тим, що ледь не вийшла заміж за Фредеріка, принца Уельського. У сім'ї Діану чи не з раннього дитинства називали "герцогиня" або "герцогинька" натякаючи на її поведінку. І, як ви вже знаєте, Діана Спенсер таки стала дружиною іншого принца Уельського – Чарльза.
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