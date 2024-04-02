Цікавий факт: на честь кого отримала своє ім'я принцеса Діана

Діана Френсіс Спенсер народилася 1 липня 1961 року в Парк-гаусі на території Сандрінгемського палацу.

Майбутня дружина принца Уельського Чарльза росла буквально на очах у королівської сім'ї, оскільки Спенсери орендували будинок у Парк-гаусі біля Сандрінгемського палацу у королеви Єлизавети II, яку леді Діана з дитинства називала "тіткою Лілібет " (так називали Єлизавету найближчі у її родині).

Принцеса Діана у свій перший день народження — 1 липня 1962 року в Парк-гаусі в Сандрінгемі. / Фото: Getty Images

Діана стала четвертою з п'яти дітей у сім'ї Джона, 8-го графа Спенсера та Френсіс Рош. Подружжя сподівалося, що народиться хлопчик (попередньою дитиною в сім'ї був син, який, на жаль, помер у дитинстві), але народилася дівчинка. Протягом тижня Джон і Френсіс не могли обрати для неї ім'я, поки не зупинилися на варіанті Діана Френсіс на честь матері та Діани Спенсер, герцогині Бедфорда, яка була сестрою Джона Спенсера.

Дворічна принцеса Діана у візку в Парк гаусі, Сандрінгем, Норфолк, 1963 рік. / Фото: Getty Images

До речі, герцогиня Бедфорд була відома тим, що ледь не вийшла заміж за Фредеріка, принца Уельського. У сім'ї Діану чи не з раннього дитинства називали "герцогиня" або "герцогинька" натякаючи на її поведінку. І, як ви вже знаєте, Діана Спенсер таки стала дружиною іншого принца Уельського – Чарльза.

10-річна принцеса Діана під час літніх канікул в Ітченорі, Західний Сассекс / Фото: Getty Images

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