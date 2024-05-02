Цікавий момент: принцеса Кейт віддала шану Єлизаветі II на новому фото принцеси Шарлотти

Знімок був представлений у день народження доньки Кейт та Вільяма.

Фотографію Кетрін зробила у Віндзорі. Принцесу Шарлотту зазнімковано на фото в бордовому кардигані від паризького бренду Cyrillus у поєднанні з джинсовою спідницею того ж бренду. Волосся іменинниці розпущене, а на обличчі — широка усмішка.

Позувала Лотті поруч із блідо-рожевими квітами, названими на честь Її Величності королеви Єлизавети II. Це квітучий клематис "Елізабет" — одна з перших рослин, названих на честь покійної монархині, пише Daily Mail. Його цвітіння починається у червні, але, з огляду на все, цього року він зацвів раніше.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на честь іменинниці ми зібрали для вас милі кадри принцеси Шарлотти з її мамою принцесою Уельською.

А також — п'ятнадцять цікавих фактів про Шарлотту.

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