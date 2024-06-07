Цікавий вибір: Джилл Байден одягла костюм у леопардовий принт на захід у Франції

Президентське подружжя відвідало 6 червня Нормандію, щоб вшанувати пам'ять полеглих під час Другої світової війни солдатів.

Перша леді США — 73-річна Джилл Байден — разом із чоловіком Джо Байденом відвідала пам'ятний захід у Франції, присвячений 80-річчю висадки союзників у Нормандії.

Джилл та Джо Байдени / Фото: Associated Press

Для цієї появи на публіці Джилл Байден обрала цікаве та досить екстравагантне вбрання, оскільки на ній був темно-синій костюм від бренду Adam Lippes у леопардовий принт. Вбрання складалося з сукні-футляра без рукавів і приталеного жакета, який застібався на один ґудзик.

Образ вона доповнила синіми туфлями на підборах, а також квадратною сумкою на довгому ремінці від бренду Gabriela Hearst, вартість якої 2500 доларів. Її жакет прикрашала діамантова брошка, а шию та вуха – сережки і ланцюжок з підвіскою. На очах першої леді були окуляри-авіатори від Ray-Ban.

Джилл та Джо Байдени / Фото: Associated Press

Під час заходу Байдени зустрілися з президентським подружжям Франції — Бріжит та Емманюелем Макрон.

Джилл і Джо Байдени із президентом та першою леді Франції / Фото: Associated Press

Джилл і Джо Байдени із президентом та першою леді Франції / Фото: Associated Press

Також Байдени відвідали Американський цвинтар у Нормандії, щоб вшанувати пам'ять загиблих солдатів. Можна помітити, що перша леді перевзулась у еспадрильї, щоб було зручно йти травою.

Джилл та Джо Байдени / Фото: Associated Press

Прибули до Нормандії також король Великої Британії Чарльза III з дружиною Каміллою. Вони відвідали деякі пам'ятні заходи.

Король Чарльз та королева Камілла з президентом Франції Еммануелем Макроном та його дружиною Бріжит Макрон на пам'ятній церемонії, присвяченій 80-річчю висадки союзників у Нормандії / Фото: Associated Press

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