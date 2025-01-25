Цікавий збіг: дочка Іванки Трамп носить пальто, як у 17-річної принцеси Данії

У дочки американського президента Іванки Трамп троє дітей і старшій з них — Арабеллі — 13 років. Дівчинка вже активно демонструє свою любов до моди та стильне вбрання.

Арабелла та її брати / Фото: Instagram Іванки Трамп

На нещодавніх фотографіях, які Іванка Трамп опублікувала в Instagram, Арабелла була зазнімкована у сукні-пальті червоного кольору. Вбрання було довжини міді, мало довгі рукави та бант спереду.

У цьому луку Арабелла разом із батьками та братами відвідала Національну молитовну службу у Вашингтонському національному соборі.

Іванки Трамп та Арабелла Кушнер / Фото: Instagram Іванки Трамп

Однак ончука президента не єдина, хто носив таке пальто. У такому самому вбранні червоного кольору була помічена дочка короля Данії Фредеріка X та королеви Мері — принцеса Ізабелла. Таке пальто дівчина носила у день коронації свого батька.

Королева Мері та принцеса Ізабелла / Фото: Getty Images

Можливо, червоне пальто Арабелла позичила у своєї матері Іванки, оскільки таке саме та носила в 2020 року на заході в Білому домі.

Іванка Трамп / Фото: Getty Images

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