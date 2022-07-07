Цілувалися і обіймалися: Кейт та Вільям несподівано та публічно продемонстрували ніжність у стосунках

Вчора принц Вільям та герцогиня Кейт взяли участь у Королівському благодійному кубку з поло у клубі Guards Polo Club, Фламандська ферма, у Віндзорі.

Пара прибула на гру разом зі своїм домашнім улюбленцем – кокер-спанієлем Орлою. Принц Вільям сів верхи на коня і зіграв у матчі, а його дружина Кетрін вболівала за його команду.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Пара і раніше разом іноді відвідувала ігри поло, але ніколи так відкрито не демонструвала свої почуття одне до одного. Зазвичай скромні і стримані Вільям і Кейт цього разу обіймалися і цілувалися перед камерами фотографів і публіки.

Команда Вільяма здобула перемогу у турнірі зі збору коштів, який приніс 1 мільйон фунтів стерлінгів на благодійність пари. Мабуть, це стало приводом для такої емоційності.

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

Також фотографи заскочили, як пара йшла в обіймах одне з одним. І це дуже мило, адже зазвичай на публіці Кейт та її принц тримаються дуже стримано. На герцогині цього дня була сукня-міді від Emilia Wickstead вартістю 1350 фунтів стерлінгів. Вона доповнила образ гостроносими слінгбеками на невисоких підборах і великими сережками, з якими чудово гармоніювали сонцезахисні окуляри.

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган та Гаррі також нещодавно демонстрували свої почуття на грі в поло в США. Їхній публічний поцілунок навіть порівнювали з поцілунком принца Чарльза та принцеси Діани.

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

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