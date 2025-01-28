Цього дня 26 років тому: Чарльз та Камілла вперше з'явилися на публіці як пара

Рівно 26 років тому, цього дня, 28 січня 1999 року, принц Уельський Чарльз вперше з'явився публічно зі своєю коханою Каміллою Паруер-Боулз, на заході в Лондоні.

Того дня вони були сфотографовані вперше, як пара біля готелю Ritz. У готелі Чарльз та Камілла провела вечір на святкуванні 50-річчя сестри Камілли, Аннабель Елліот.

Майбутній король був одягнений у темно-синій класичний костюм, блакитну сорочку та блакитну краватку у принт. А Камілла в чорне пальто і туфлі на підборах, у руках вона тримала невелику сумку, а в неї на шиї блищав перлинний чокер з каменем, і квіткові сережки з перлів були у вухах.

Чарльз та Камілла / Фото: Getty Images

До цього моменту Чарльз, якому тоді було 50 років, та його колишня коханка, якій тоді був 51 рік, докладали всіх зусиль, щоб їх не бачили та не фотографували разом на публіці. Хоча їхній відхід з вечірки тривав лічені секунди, він мав важливі наслідки для їхнього майбутнього спільного життя. І це означало, що їхні стосунки стали офіційними публічно.

Чарльз та Камілла / Фото: Getty Images

Раніше ми детально розповідали історію кохання короля Чарльза III та королеви Камілли.

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