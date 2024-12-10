Цього дня 88 років тому: король Едуард VIII зрікся престолу заради весілля з Волліс Сімпсон

Для того, щоб одружитися з коханою жінкою, королю Едуарду довелося відректися від престолу.
Саме 10 грудня 1936 року Едуард VIII підписав маніфест про зречення від трону. Подія ця відбулася у форті Бельведер, в присутності трьох братів: герцога Альберта Георга Йоркського, герцога Генрі Глостерського і герцога Георга Кентського.
Король Великої Британії, який так і не був коронований, але правив протягом десяти місяців, поступився своїм троном молодшому братові - Георгу - майбутньому королю Георгу VI (батьку принцес Єлизавети і Маргарет).
Едуард VIII зрікся корони добровільно, щоб одружитися з Волліс Сімпсон — розлученою американкою, роман із якою у нього почався ще, коли Волліс була заміжньою жінкою. Уряд Великої Британії не дав своєї згоди на шлюб навіть після того, як Сімпсон розлучилася.
"Я знайшов неможливим ... виконувати обов'язки короля без допомоги і підтримки жінки, яку я кохаю", — сказав король у своєму виступі на радіо в ніч проти 11 грудня.
11 грудня 1936 року, наступний у порядку спадкування герцог Альберт Георг Йоркський автоматично став королем Великої Британії як Георг VI, а його старша дочка, принцеса Єлизавета, стала спадкоємицею престолу. Георг VI коронувався в травні 1937 року, в той самий день, коли збирався коронуватися його брат.
Якби Едуард тоді не відрікся від корони, можливо, ми б ніколи не побачили на троні королеву Єлизавету II, яка правила довгих 70 років. Весілля Волліс і Едуарда відбулося 3 червня 1937 року в замку Шато-де-Канде у Франції. До кінця своїх днів Едуард і його дружина Волліс жили у Франції. Вони вели багате світське життя. Дітей у пари не було.
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