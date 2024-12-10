Цього дня 88 років тому: король Едуард VIII зрікся престолу заради весілля з Волліс Сімпсон

Для того, щоб одружитися з коханою жінкою, королю Едуарду довелося відректися від престолу.

Саме 10 грудня 1936 року Едуард VIII підписав маніфест про зречення від трону. Подія ця відбулася у форті Бельведер, в присутності трьох братів: герцога Альберта Георга Йоркського, герцога Генрі Глостерського і герцога Георга Кентського.

Король Великої Британії, який так і не був коронований, але правив протягом десяти місяців, поступився своїм троном молодшому братові - Георгу - майбутньому королю Георгу VI (батьку принцес Єлизавети і Маргарет).

Едуард VIII зрікся корони добровільно, щоб одружитися з Волліс Сімпсон — розлученою американкою, роман із якою у нього почався ще, коли Волліс була заміжньою жінкою. Уряд Великої Британії не дав своєї згоди на шлюб навіть після того, як Сімпсон розлучилася.

Герцог Віндзорський Едуард і Волліс Сімпсон / Фото: Associated Press

"Я знайшов неможливим ... виконувати обов'язки короля без допомоги і підтримки жінки, яку я кохаю", — сказав король у своєму виступі на радіо в ніч проти 11 грудня.

11 грудня 1936 року, наступний у порядку спадкування герцог Альберт Георг Йоркський автоматично став королем Великої Британії як Георг VI, а його старша дочка, принцеса Єлизавета, стала спадкоємицею престолу. Георг VI коронувався в травні 1937 року, в той самий день, коли збирався коронуватися його брат.

Коронація короля Георга VI, 12 травня 1937 року / Фото: Associated Press

Якби Едуард тоді не відрікся від корони, можливо, ми б ніколи не побачили на троні королеву Єлизавету II, яка правила довгих 70 років. Весілля Волліс і Едуарда відбулося 3 червня 1937 року в замку Шато-де-Канде у Франції. До кінця своїх днів Едуард і його дружина Волліс жили у Франції. Вони вели багате світське життя. Дітей у пари не було.

Едуард VIII і його дружина Волліс Сімпсон / Фото: Associated Press

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