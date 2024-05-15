Цього ніхто не помічав: який жест руками завжди робила королева Єлизавета II і, що це означало

Покійна королева Єлизавета II все життя робила один і той самий жест руками, але багато хто не звертав на це жодної уваги.
Нещодавно ми розповідали, чому королева Камілла завжди складає пальці у трикутник. У її свекрухи – королеви Єлизавети II також була одна чи то звичка, чи то жест, якому її навчили ще в ранньому дитинстві, який вона робила все життя.
Єлизавета II зазвичай складала руки під прямим кутом до тіла та переплітала пальці. Зазвичай такий жест говорить про занепокоєння людини, але у випадку з монархинею він говорив про зовсім інше – її впевненість та дружелюбність.
Пози рук королеви Єлизавети II часто нагадували пози рук її матері Єлизавети Боуз-Лайон. І це пов'язано з етикетом тих часів, коли Єлизавета II була ще зовсім молодою принцесою.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як королева Камілла зробила на адресу Олени Зеленської жест, який часто використовують Кейт та Вільям.
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