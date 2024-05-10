Цього ніхто не помітив: експертка з мови тіла розповіла про почуття принца Гаррі під час візиту до Лондона

Очевидно, що герцог Сассекський був радий побувати на батьківщині, але також був засмучений через те, що його зустріч з батьком королем Чарльзом не відбулася.

Експертка з мови тіла Джуді Джеймс розповіла Daily Mail про те, що відчував принц Гаррі, коли приїхав до собору Святого Павла і вийшов із нього, щоб привітати своїх шанувальників.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

На думку експертки Гаррі до служби і після неї виявляв "сигнали внутрішнього занепокоєння". Принц був стривожений тим, як його прийме публіка і мав трохи затиснутий вигляд.

"Усмішка Гаррі і очі, що морщаться, демонструють, що він, можливо, схвильований і радий зустрічі з фанатами у Великій Британії", — говорить Джуді.

Зазначимо, коли принц Гаррі підійшов до людей у натовпі було кілька людей з Нью-Йорка. Принц поцікавився, що привело їх до Великої Британії, і йому відповіли, що вони приїхали на весілля. Тоді принц продовжив розмову і запитав, чи воно відбудеться в соборі Святого Павла? У цьому самому соборі 1981 року одружилися його батьки — принцеса Діана і принц Чарльз, так що для Гаррі — це, очевидно, знакове місце.

Також герцог пожартував з іншою шанувальницею, яка простягла руки з двома телефонами, щоб спробувати зробити найкращий знімок Гаррі.

"Навіщо тобі два телефони? "Це немає сенсу!", — сказав принц і посміявся.

У натовпі можна було почути крики "Ми любимо тебе, Гаррі". Принц тиснув людям руки, спілкувався і мав щасливий вигляд.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на службі не був присутній ніхто з королівської родини, але прийшли підтримати принца його родичі з боку принцеси Діани, а саме дядько Чарльз, граф Спенсер та тітка леді Джейн Феллоуз.

Читайте також: