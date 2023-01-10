Цього ніхто не знав: принц Гаррі розповів, як насправді прощався з королевою Єлизаветою ІІ

Під час інтерв'ю з Андерсоном Купером у програмі "60 хвилин" герцог Сассекський поділився, що члени його британської родини не запросили його полетіти разом до Шотландії того дня, коли померла його бабуся королева Єлизавета II. І це при тому, що Гаррі був одним із її улюблених онуків.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Принц Гаррі розповів, що його не запросили на рейс, яким інші члени королівської родини вирушили до замку Балморал у Шотландії у день смерті королеви Єлизавети II. Під час свого 60-хвилинного інтерв'ю Гаррі сказав він намагався зв'язатися з братом принцом Вільямом щодо планів поїздки до Балморала, але в результаті летів сам, пише People.

"Я спитав свого брата - я сказав: "Які у тебе плани? Як ти і Кейт добираєтесь туди?" А потім, через кілька годин, ви знаєте, всі члени сім'ї, які живуть в районі Віндзора і Аскота, разом стрибнули до літака, літак на 12, 14, можливо, 16 місць", — сказав Гаррі. – Вас не запросили на цей літак? — Запитав 55-річний Купер. — Мене не запрошували, — відповів Гаррі. Голос за кадром пояснив, що на той час, як Гаррі дістався Балморала, королева вже померла.

Принц Гаррі та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Згадуючи той день, герцог Сассекський сказав: "Я увійшов до холу, і моя тітка (принцеса Анна) була там, щоб привітати мене". І вона запитала мене, чи я хочу її побачити. Я думав про це близько п'яти секунд, думаючи: Це хороша ідея? І я такий: Знаєш що? Ти можеш зробити це. Тобі треба попрощатися". Так що я піднявся нагору, зняв куртку, увійшов і просто провів деякий час з нею наодинці", - згадує Гаррі.

"Вона була у своїй спальні. Насправді я був дуже радий за неї. Тому що вона завершилла життя і її чоловік (принц Філіп) чекав на неї. І вони обоє поховані разом", - розповів принц.

Про це таке особисте прощання з бабусею принц Гаррі раніше ніколи не розповідав. До речі, вважалося, що принц Вільям, король Чарльз III, графиня Софі та принц Едвард також не встигли попрощатися з королевою. Поруч із Єлизаветою II у момент її смерті була лише дочка – королівська принцеса Анна.

Принцеса Анна та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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