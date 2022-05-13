Цього разу без Чарльза: герцогиня Камілла відвідала військово-морську базу у Портсмуті

Цього разу без Чарльза: герцогиня Камілла відвідала військово-морську базу у Портсмуті

Вчора у герцогині Корнуольської Камілли видався насичений день.

Після відвідування разом з чоловіком принцом Чарльзом Канадського будинку в Лондоні, де її Високість з'явилася в ефектній червоній сукні, герцогиня вирушила до Портсмута.

Герцогиня Корнуольська / Фото: Associated Press

Каміла відвідала HMS Prince of Wales (другий британський авіаносець класу "Королева Єлизавета", новітнього та великого класу авіаносців КВМФВ названий на честь принца Уельського, старшого сина королеви) на військово-морській базі Її Величності.

Герцогиня Корнуольська / Фото: Associated Press

Герцогиня Корнуольська / Фото: Associated Press

Там британську герцогиню зустрічала почесна варта. Герцогиня прибула туди перед тим, як авіаносець вирушить до Середземного моря, як флагман оперативної групи сил реагування НАТО.

Герцогиня Корнуольська / Фото: Associated Press

Цього разу герцогиня Камілла була в синьому пальті з білими вставками та в тих самих шкіряних чорних туфлях-човниках, у яких відвідувала Канадський будинок вдень.

Герцогиня Камілла та принц Чарльз / Фото: Associated Press

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