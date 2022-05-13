Цього разу без Чарльза: герцогиня Камілла відвідала військово-морську базу у Портсмуті

Вчора у герцогині Корнуольської Камілли видався насичений день.
Після відвідування разом з чоловіком принцом Чарльзом Канадського будинку в Лондоні, де її Високість з'явилася в ефектній червоній сукні, герцогиня вирушила до Портсмута.
Каміла відвідала HMS Prince of Wales (другий британський авіаносець класу "Королева Єлизавета", новітнього та великого класу авіаносців КВМФВ названий на честь принца Уельського, старшого сина королеви) на військово-морській базі Її Величності.
Там британську герцогиню зустрічала почесна варта. Герцогиня прибула туди перед тим, як авіаносець вирушить до Середземного моря, як флагман оперативної групи сил реагування НАТО.
Цього разу герцогиня Камілла була в синьому пальті з білими вставками та в тих самих шкіряних чорних туфлях-човниках, у яких відвідувала Канадський будинок вдень.
Читайте також: