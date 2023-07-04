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Цього разу не гола: леді Вікторія Герві приїхала на Паризький тиждень моди

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Цього разу не гола: леді Вікторія Герві приїхала на Паризький тиждень моди

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Британська аристократка та світська левиця приїхала до Парижа на Тиждень моди.

Леді Вікторія Герві відвідала шоу Stefan Djokovich Haute Couture Fall/Winter 2023/2024 під час Тижня моди в Парижі. Перед камерами зірка з'явилася в бежевій напівпрозорій сукні довжини трохи вище колін, яку доповнила світлими туфлями-човниками, посипаними камінням.

У Вікторії було її фірмове укладання, у вухах виблискували великі золоті сережки, а на обличчі був макіяж. Також зірка одягла дві масивні каблучки на пальці.

Леді Вікторія Герві / © Getty Images
Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

На диво цього разу леді Вікторія Герві обрала досить скромне вбрання для виходу у світ. Нагадаємо, що світська дама любить дивувати і бути в центрі уваги, а для цього часто одягає провокаційні вбрання.

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Дата публікації
Перегляди
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