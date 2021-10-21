Цього разу не осоромилася: Сара Йоркська одягла на світський прийом улюблену червону сукню і жакет

Цього разу не осоромилася: Сара Йоркська одягла на світський прийом улюблену червону сукню і жакет

Мама принцес Беатріс і Євгенії — Сара Йоркська — вчора була присутня на світському благодійному заході в Римі.

Сара приїхала до Рима на захід Червоного Хреста, що відбувся під час 16-го кінофестивалю, прийом відбувся на віллі Міан. Жінка нещодавно відсвяткувала своє 62-річчя та мала розкішний вигляд в червоній вечірній сукні в підлогу, яка підкреслювала її форми і синьому короткому жакеті з золотими ґудзиками і вишивкою. До речі, в цій самій сукні Сара вже з'являлася на публіці раніше, на урочистих зборах фонду BFI Luminous Fundraising в концертному залі Раундхаус в Лондоні 2019 року, тоді з нею навіть стався невеликий конфуз.

Сара Фергюсон / Getty Images

Жакет в стилі мілітарі від бренду Extreme Сара також вже одягала на церемонію British LGBT Awards в серпні 2021 року.

Сара Йоркська / Getty Images

Свій розкішний образ Сара доповнила парою сріблястий сережок-висячок, легким кучерявим укладанням, зібравши частину волосся ззаду шпилькою і насичений вечірнім макіяжем очей. На зап'ястях у герцогині було кілька золотих браслетів різної форми і товщини.

Як пише Daily Mail після того, як вона приїхала на захід герцогині Йоркській подарували персоналізовану футболку Червоного Хреста і квіти. Це було перед тим, як Сара вирушила на вечерю з президентом благодійної організації Франческо Рокка.

Сара Йоркська / Getty Images

У свій день народження Сара Фергюсон ділилася фотографіями і показала, як відпочиває на природі і задуває свічки на торті.

Читайте також:

"Немає нікого, схожого на неї": Сара Йоркська згадала, як дружила з принцесою Діаною

24 роки в терапії: Сара Йоркська розповіла про психологічні проблеми

Сара Йоркська написала есе про дитинство своїх дочок — принцес Євгенії та Беатріс

Сара Йоркська - колишня дружина принца Ендрю (20 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання