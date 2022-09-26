Цього разу не сконфузилася: леді Амелія Віндзор на показі Versace

27-річна леді Амелія відвідала показ нової весняно-літньої колекції Versace сезону весна-літо 2023, що відбувся під час Тижня моди у Мілані.

Амелія одяглася в аутфіт від Versace: рожевий асиметричний сарафан з V-подібним декольте, рожеві колготи з написом Versace та ніжно-рожеві туфлі на платформі та стійких високих підборах.

У дівчини було розпущене волосся і розділене пробілом посередині. З прикрас вона одягла кілька золотих каблучок і шпильку на волосся.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Цього разу Амелія Віндзор не дала привід про себе поговорити. На відміну від попереднього виходу, коли з'явилася на прощанні з Єлизаветою II на службі у Вестмінстерському абатстві.

Того дня, нагадаємо, для жалоби аристократка вибрала чорну сукню міді з V-подібним декольте та довгими рукавами. Під вбрання Амелія одягла надто тонку білизну і тому засвітила більше, ніж треба було.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Читайте також: