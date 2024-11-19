Цього разу все інакше: королеву Летицію та короля Філіпа VI тепло вітали люди у регіоні, який постраждав від повені

Король Філіп VI і королева Летиція прибули до регіону, що найбільше постраждав від нещодавньої повені – Чива.

Цей візит був геть іншим в порівнянні з їхньою першою появою в місті 3 листопада, яка була сповнена напруженістю і навіть образами з боку деяких громадян, які засуджували відсутність підтримки постраждалих.

Цього разу королівське подружжя не поливали брудом, навпроти Летицію та Філіпа, які прибули без прем'єр-міністра, тепло зустріли в Чиві, одному з місць, що найбільше постраждали від повені.

Королева Летиція і король Філіпп VI з постраждалими від повені людьми в Чиві / Фото: Getty Images

Люди оплесками зустрічали Летицію та Філіпа, а монархи готові були слухати історії постраждалих та співчувати їм.

Одним із найзворушливіших моментів стало, коли королева Летиція зустріла трирічну дівчинку, яка, не роздумуючи, побігла обіймати її та королева відповіла їй взаємністю.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Король Філіп сказав під час візиту, що весь цей процес потребує часу та постійної уваги.

"Потрібно бути поряд з громадянами, страждати разом з ними та підтримувати їх", — сказав він, нагадавши про важливість королівських візитів у критичні моменти, цитує його слова royalfamily.news.

Королева Летиція з'явилася цього разу на публіці у синій сорочці з деніму та чорних штанях, трохи розкльошених до низу, а взута була у чорні кросівки. У неї через плече висіла маленька чорна сумка.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Король також віддав перевагу повсякденному аутфіту – блакитній сорочці, штанам кольору хакі та синій кофті на замку.

Нагадаємо, вчора королівське подружжя відвідало церемонію в Мадриді, де Летиція сяяла в елегантному штанному костюмі.

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