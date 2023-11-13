Цьому аксесуару 17 років: принцеса Кейт одягла на службу свій особливий капелюх

Ми вже розбирали образ принцеси Уельської, вона одягла чорне пальто у стилі мілітарі від Catherine Walker & Co, на яке пришпилила гроно маків та значок Королівських ВПС. На голові у принцеси був крислатий капелюх Philip Treacy. Що примітно цей капелюх Кейт носила 2006 року, коли була присутня на Параді Суверена в Королівській військовій академії Сандгерст, 15 грудня 2006 року в Сандгерсті.

Кейт Міддлтон на Параді Суверена в Королівській військовій академії Сандгерст, 15 грудня 2006 року / Фото: Getty Images

У той час Кетрін тільки-но закінчила Університет Сент-Ендрюс і працювала в магазині Jigsaw. Це був один з її перших публічних виходів як дівчини принца Вільяма. Він тоді був серед десятків офіцерів-стажерів у Сандгерсті, які взяли участь у військовій церемонії, де також була присутня покійна королева.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

Через 17 років Кейт знову одягла цей знаковий для себе капелюх від Philip Treacy. А ще доповнила його сережками зі скриньки королеви Єлизавети I і з гордістю спостерігала, як її чоловік покладає вінок до військового меморіалу.

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