Цьому фото більше 50 років: якою була різдвяна листівка королеви Єлизавети II у ті часи

Члени британської королівської родини багато років тому запровадили традицію напередодні Різдва представляти святкове фото.

Сьогодні ми згадуємо одну з листівок, яку цього дня – 19 грудня 1965 року, представила королева Єлизавета II та її сім'я.

Знімок зробили на території Віндзорського замку. На фото зображені принц Філіп та королева Єлизавета II разом зі своїми дітьми – 17-річним принцом Чарльзом, 15-річною принцесою Анною, 5-річним принцом Ендрю та однорічним принцом Едвардом, який перебуває у візку.

Британська королівська родина, різдвяна листівка 1965 року / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми показували, який вигляд мала королева Єлизавета II на одній зі своїх різдвяних листівок.

А також король Чарльз III та королева Камілла опублікували свою картку 2023 року, вибравши фото, зроблене під час їхньої коронації у травні.

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