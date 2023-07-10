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Цьому є пояснення: чому княгиня Шарлін та князь Альбер II провели першу шлюбну ніч у різних готелях

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Цьому є пояснення: чому княгиня Шарлін та князь Альбер II провели першу шлюбну ніч у різних готелях

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

2 липня подружжя відсвяткувало 12-ту річницю від дня свого весілля. Сьогодні достеменно не відомо, чи дійсно пара все ще разом, чи їх просто пов'язують трудові стосунки та зобов'язання за контрактом.

Шарлін та Альбер одружилися 2011 року і вирушили у свою першу подорож – медовий місяць – до Південної Африки. Це особливе місце для Шарлін, яка народилася там і провела перші роки свого життя.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Associated Press
Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

Як пише express після прибуття королівське подружжя зустрів Джейкоб Зума, тодішній президент ПАР. І як стверджувала місцева преса, молодята поїхали з аеропорту на двох різних машинах.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Associated Press
Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

Потім з'ясувалося, що принц Альберт зупинився в готелі Hilton у Дурбані, а Шарлін зупинилася в готелі Oyster Box в Умхланзі. Природно, одразу ж з'явилися чутки, на які палацу довелося реагувати. Повідомили, що князь залишився в Дурбані, тому що наступного ранку він мав ранню зустріч, і він турбувався про те, як би не затриматися в пробці, якщо доведеться їхати з іншого місця.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Associated Press
Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

Батько принцеси Шарлін, Майк Віттсток, пояснив це так: "Це тому, що Альберт був присутній на конференції Міжнародного олімпійського комітету в готелі Hilton. Конференція розпочалася о 7-й ранку, і Альберт не хотів вставати без необхідності рано і сидіти в пробці". А джерело в Палаці Монако пізніше підтвердило, що принцу "з практичних міркувань було краще" залишитися в Hilton.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Associated Press
Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

А що було після цієї конференції і чи вирушив новоспечений чоловік до своєї дружини, історія замовчує.

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Дата публікації
Перегляди
361
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