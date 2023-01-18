Цьому є пояснення: чому король Чарльз ІІІ носить старі речі

Нещодавно король Чарльз III відвідував церковну службу і з'явився на публіці у улюбленому пальті верблюжого кольору та в кумедній краватці з принтом динозаврів.

І хоча Чарльз сам стверджує, що далекий від модних тенденцій і воліє багато років носити ті самі речі, краватка з динозаврами публіку потішила.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

74-річний король відомий тим, що весь час лагодить свої зшиті на замовлення шкіряні туфлі та старі костюми, пошиті вручну кравцем на Севілл-Роу в Лондоні.

"Я з тих людей, які ненавидять щось викидати. Отже, я б вважав за краще, щоб ці речі підтримувалися, навіть при необхідності, виправлялися, ніж відмовлятися від них. Труднощі в тому, що з віком ви схильні змінювати форму і це не так просто влізти в одяг. Я не виношу жодних відходів, зокрема і харчових, я хотів би знайти інше застосування", — пояснив якось свою позицію Чарльз британському Vogue.

Король Чарльз III та Меган Маркл / Фото: Associated Press

До речі, видання People згадує, що на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл 2018 року Чарльз з'явився у костюмі від Anderson & Sheppard, який зберігається у його гардеробі від 1984 року. А коли редактор британського Vogue Едвард Еннінфул запитав, чи думав король одягти щось нове для такого випадку, Чарльз відповів: "Я думав про це, але я ношу його лише кілька разів на рік, влітку, так що очевидно, що хотілося б щоб у таких речей тривало життя".

Король Чарльз III на весіллі Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Король Чарльз III та Доріа (мама Меган Маркл) / Фото: Associated Press

Пальто верблюжого кольору, в якому король з'явився на службі в церкві Святого Лаврентія, Castle Rising, недалеко від маєтку Сандрінгем, теж його улюблене і на публіці він з'являється в ньому досить часто.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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