Цьому є пояснення: чому військові на урочистих королівських заходах непритомніють

Ми бачили багато фотографій, як королівські гвардійці втрачають свідомість на особливо урочистих заходах за участю членів монаршої родини.

Екс-гвардієць розкрив секрет, як не зомліти на параді. Зазвичай такі ситуації трапляються через перенапруження, а також спекотну погоду, адже солдати одягнені у форму і, якщо на вулиці тепло та сонячно, в ній досить легко швидко перегрітися.

Британський військовослужбовець знепритомнів / Фото: Associated Press

Колишній гренадерський гвардієць Джек Чарман розповів, як під час пишних церемоніальних заходів війська залишаються нерухомими, пише express, але є секрет, як уникнути неприємної ситуації.

"Нас вчили, що єдиний спосіб перестати припинити непритомніти — це поворухнути пальцями ніг і стиснути сідниці. Коли ви так довго стоїте нерухомо, ваш кров'яний тиск падає, і вам потрібно боротися з цим, змушуючи кров рухатися по всьому тілу. Як правило, під час церемоній ви просто сподіваєтеся на хорошу погоду, але не хочете стояти там, коли стає нестерпно спекотно. Твій найбільший страх у тому, що ти можеш знепритомніти. Ми всі бачили відео, де хтось падає, а решта просто стоять. Ви відчуваєте, що це наближається, ви не можете підняти руку для допомоги — ви просто маєте її прийняти", — каже гвардієць.

Британський військовослужбовець знепритомнів / Фото: Associated Press

Джек регулярно ніс вартову службу в Букінгемському палаці та Віндзорському замку і тричі брав участь у "Військах прапора" з покійною королевою Єлизаветою II.

Британський військовослужбовець знепритомнів / Фото: Associated Press

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