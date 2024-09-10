Цьому є причина: стало відомо, чому принц Гаррі публічно розкрив секрети королівської родини

Від того часу, як вийшла книжка принца Гаррі "Запасний", весь світ дізнався про те, що у нього зі старшим братом Вільямом завжди були погані стосунки, і не тільки про це.

Наближені до герцога Сассекского джерела розповіли, якою була справжня причина того, що Гаррі вирішив розкрити таку особисту інформацію про королівське життя у своїй книжці.

Від того часу, як 2020 року Гаррі та його дружина Меган залишили посаду старших членів королівської сім'ї, вони втратили право на особисту охорону у Великій Британії. Видання express.co.uk з посиланням на журнал People повідомляє, що Сасекські змінять тактику і перестануть розкривати особисті дані, якщо їхню безпеку у Великій Британії буде відновлено.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Водночас, повідомляється, що Меган хоче, щоб Гаррі відмовився від свого позову проти Міністерства внутрішніх справ через рішення не надавати йому захист у Великій Британії.

Принц Гаррі та Меган зараз проживають у США зі своїми двома дітьми - п'ятирічним принцом Арчі та трирічною принцесою Лілібет. Нещодавно принц Гаррі секретно прилітав до Британії, щоб бути присутнім на похороні свого дядька Роберта Феллоуза в Норфолку, де побачився зі своїм братом Вільямом. Очевидці потім розповіли журналістам, що брати навіть не розмовляли.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Associated Press

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