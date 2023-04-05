"Цугцванг вам, вороженьки, а не Україна": пес Патрон пограв у шахи

Собака-піротехнік продовжує ділитися з підписниками цікавим контентом із повсякденного собачого життя.
Пес-сапер Патрон опублікував в Instagram нові світлини. Позував собака біля шахової дошки. Патрон уважно спостерігав за діями своєї суперниці. На ньому був чорний жилет із шевроном.
У дописі пес поділився роздумами про війну і шахи.
"Ця війна - не партія в шахи. Але… Той, хто думає, що він "в дамках" насправді може дуже скоро вилетіти з гри.
І справа тут не лише в тому, що хтось прорахувався з першого ходу. Справа ще й в тому хто твій суперник.
Є в шахах один термін "цугцванг": це коли будь-який хід гравця веде до погіршення його становища. Навіть якщо спершу партія для цього гравця виграшна, та все ж помилка чи вміння суперника може змінити результат партії з перемоги на поразку. Тому, цугцванг вам, вороженьки, а не Україна.
А всім іншим передаю мирний лизь. Такий із присмаком безтурботності і без домішок лиха та журби", - написав Патрон.
Нагадаємо, минулого разу пес Патрон показав, як господар робить йому масаж.
Читайте також: