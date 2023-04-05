Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
"Цугцванг вам, вороженьки, а не Україна": пес Патрон пограв у шахи

"Цугцванг вам, вороженьки, а не Україна": пес Патрон пограв у шахи

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
118
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Цугцванг вам, вороженьки, а не Україна": пес Патрон пограв у шахи

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Собака-піротехнік продовжує ділитися з підписниками цікавим контентом із повсякденного собачого життя.

Пес-сапер Патрон опублікував в Instagram нові світлини. Позував собака біля шахової дошки. Патрон уважно спостерігав за діями своєї суперниці. На ньому був чорний жилет із шевроном.

Пес Патрон / © Instagram пса Патрона
Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

У дописі пес поділився роздумами про війну і шахи.

Пес Патрон / © Instagram пса Патрона
Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона
Пес Патрон / © Instagram пса Патрона
Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Ця війна - не партія в шахи. Але… Той, хто думає, що він "в дамках" насправді може дуже скоро вилетіти з гри.
І справа тут не лише в тому, що хтось прорахувався з першого ходу. Справа ще й в тому хто твій суперник.

Є в шахах один термін "цугцванг": це коли будь-який хід гравця веде до погіршення його становища. Навіть якщо спершу партія для цього гравця виграшна, та все ж помилка чи вміння суперника може змінити результат партії з перемоги на поразку. Тому, цугцванг вам, вороженьки, а не Україна.

Пес Патрон / © Instagram пса Патрона
Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

А всім іншим передаю мирний лизь. Такий із присмаком безтурботності і без домішок лиха та журби", - написав Патрон.

Нагадаємо, минулого разу пес Патрон показав, як господар робить йому масаж.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
118
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація