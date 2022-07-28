Дуже потужна та підступна: фахівчиня з етикету пояснила позу Зеленської на обкладинці Vogue

У мережі продовжують обговорювати позу Олени Зеленської на обкладинці американського Vogue. Фахівчиня з етикету Анна Чаплигіна дала свою оцінку фотографії Енні Лейбовіц, яка стала обкладинкою. Ось що вона написала на своїй сторінці:

"Ця поза дуже потужна і підступна. В ній не можна помилитися на жоден сантиметр — інакше весь посил буде знищено".

До практикумів з мови тіла я додала цю позу лише 2020-2021 років. Тому що вона дуже рідкісна. Радше, рідко коли співпадатимуть обставини, роль і меседж для її використання.

Поясню механіку, якщо раптом комусь здається, що достатньо просто сісти і розставити якомога ширше ноги.

Ця поза за своєю природою бойова (в історичному контексті її б назвали чоловічою). І неважливо, що в вашій голові, навмисно ви так сіли чи випадково — вона сприйматиметься саме так.

Тому що саме з цього положення найлегше рвонути вперед і знести іншу людину всім своїм корпусом (ця готовність на рівні тіла і зчитується).

Тому що саме в цьому положенні у вас захищені всі вразливі місця — статеві органи, живіт і груди. *Хоча є нюанс: з таким розкриттям ніг ми демонструємо противникові статеві органи, кажучи, що достатньо сильні, щоб захистити себе. Але вуалюємо образливий посил схрещеними руками.

Тому що саме в цьому положенні ви руками й ногами демонструєте максимальну оборону своєї території — простору, який вам дала природа (міряємо за своїми кістками, які є, такі і є — менше чи більше зробити не зможете).

Тонкощі пробудови цього положення в наступних точках:

— п'ятки повинні бути рівно під колінами, стопа повністю прилягає до підлоги — так візуально транслюється стійкість.

— коліна трохи ширше, ніж ширина ваших плечей (якщо перебрати, то буде смішно — з такого положення вставати і нападати складніше, а це все зчитується).

— носки не повинні бути загорнуті всередину (знову ж, з такого положення напад неефективний), але й не вивернуті — третя позиція добра для танців, але не для бою.

— схрещеними руками візуально пом'якшуємо образливе посилання від демонстрації статевих органів (або як я називаю — «статусу»); якщо руки розвести, наприклад, на підлокітники, то «статус» битиме просто в очі (згадайте відоме фото Путіна роботи Платона).

— дуже важливо утримати спину прямою — не прогнутися і не згорбитися, бо інакше достатньо буде додати до рук чотки і образ «слишиш» — готовий.

Особливо обережними треба бути із цією позою жінкам. Тому що у спідниці чи навіть у штанах, але на підборах, вона звучатиме агресивніше.

Як результат, з огляду на нюанси, які описала, але яких більше, скажу: положення у виконанні Олени Зеленської в роботі Енні Лейбовіц — це 10 із 10.

Я не знаю більш доречних ролі, меседжу та обставин, за яких ця поза була б більш доречною і промовистою.

І насамкінець. Мистецтво не повинно вам подобатися! Не повинно захоплювати, просвічувати, потурати. Взагалі нічого не повинно. Та якщо ви не можете відірватися — це воно.

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