"Цю наглу морду звати Вєня": пес Патрон показав нового домашнього мешканця, який вмостився на його лежанці

Пес Патрон показав підписникам в Instagram фото своєї домашньої лежанки, на якій відпочивав кіт.

"Люди добрі, що це робиться! Впізнали лежанку? Так, це моя лежанка. Це мій лінолеум з авторськими позначками від зубів. Це мої іграшки! Це моя батарея! А лежить там хто? Правильно, не я. І навіть не брудний Том", - повідомив Патрон фоловерам.

Фото: Instagram пса Патрона

Виявилося, що, поки пес-сапер був у відрядженні, з їхньої дачі до квартири привезли кота Веніаміна, який вмостився на спальне місце Патрона. Собаці це не дуже сподобалося і він пожалівся про це своїм підписникам.

"Цю наглу морду звати Вєня (Веніамін). І це наш сільський кіт. Він живе у нас на дачі, і на всі наші вмовляння перебратись з нами в місто — він казав: "Я що не бачу які ви замордовані з того міста приїжджаєте? Я пас, мені і тут добре".

За Вєньою дивляться сусіди, але поки я покинув (ненадовго, хочу зауважити!) дім — Вєня тут як тут!

Каже дружина Михайла мені: "Ну Патрончику, в нього хворі оченятка, йому треба укольчики робити, очі капати". Та я ж не проти, я дружу з Вєньою змалечку. Я дуже тішусь, що він отримає лікування, турботу. Але чом же ж йому не дати лежанку Тома? Той якраз поїхав до бабусі! Котячі лежанки — котам, а Патронова — Патрону! Ну все ж логічно.

Ой, піду накапаю собі дощової води 20 крапель, бо щось геть чисто розхвилювався. Просто то величезний сусід хоче захопити твою країну, то величезний котяра хоче віджати твою лежанку.

Все, я нажалівся. Маю надію, дружина Михайла прочитає це, і буде пильнувати мої речі. Я ж її пильную завжди, щоб ніхто не вкрав", - розповів Патрон.

Нагадаємо, вийшла перша серія пригодницького мультсеріалу "Пес Патрон", який можна подивитися на YouTube-каналі собаки-сапера.

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