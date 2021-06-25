Далека від трону, але цікава: леді Амелію Віндзор заскочили в Лондоні

Папараці полюють не тільки за зірками, а й за членами королівських сімей, навіть якщо вони дуже далекі від престолу.

25-річна леді Амелія Віндзор посідає аж 42-е місце в порядку спадкування британського престолу, але все одно дуже цікава публіці.

Репортери часто фотографують дівчину на вулицях Лондона. Днями Амелія знову потрапила під приціл під час однієї з прогулянок. Того дня дівчина була одягнена в довгу сукню і коротку білу куртку в поєднанні з рудими черевиками і яскравими малиновими шкарпетками під ними. Через плече у Амелії була сумка, волосся вона розпустила і зробила легкий макіяж на обличчі.

Амелія Віндзор / Getty Images

Дівчина просто йшла вулицею і слухала музику в навушниках. А її простий повсякденний лук говорить про те, що в Лондоні не така вже спекотна погода, раз доводиться одягати куртку.

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