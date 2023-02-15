Далекий від ідеалу: що не так із манікюром Меган Маркл

Королівські особи іноді не звертають увагу на якість свого манікюру або ж дивують і зовсім його відсутністю.
Нещодавно ми показували вам фото нігтів королеви Іспанії Летиції. Дружина короля Філіпа VI не наносить лак на нігтьову пластину з невідомої широкій публіці причини, але й гігієнічний манікюр, судячи з усього, встигає зробити не завжди. Або просто їм нехтує.
Король Чарльз III — відомий садівник, славиться тим, що не береже шкіру рук і нігті, тому що іноді любить попрацювати в саду і робить це, очевидно, без рукавичок.
А невістка короля Меган, герцогиня Сассекська, якраз навпаки, з тих, хто завжди при манікюрі. Коли Меган жила у Великій Британії і була одним зі старших членів сім'ї, вона покривала нігті світлими або напівпрозорим лаком. Але такий манікюр іноді був далеким від ідеалу.
Це фото рук Меган було зроблено під час візиту герцогині до Інженерно-технологічного парку Університету Чічестера у Богнор-Реджісі. Як бачимо на фото нігті Меган вкриті прозоро-білим лаком, але виконаний сам манікюр не дуже акуратно. Немов майстер зробив його не якісно чи похапцем. А може, герцогиня і зовсім сама фарбувала нігті.
Про те, яким кольорам полюбляють фарбувати нігті королівські особи ми якось розповідали в окремому матеріалі і зібрали для вас цілу добірку фотографій.
Читайте також: