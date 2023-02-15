Далекий від ідеалу: що не так із манікюром Меган Маркл

Королівські особи іноді не звертають увагу на якість свого манікюру або ж дивують і зовсім його відсутністю.

Нещодавно ми показували вам фото нігтів королеви Іспанії Летиції. Дружина короля Філіпа VI не наносить лак на нігтьову пластину з невідомої широкій публіці причини, але й гігієнічний манікюр, судячи з усього, встигає зробити не завжди. Або просто їм нехтує.

Король Чарльз III — відомий садівник, славиться тим, що не береже шкіру рук і нігті, тому що іноді любить попрацювати в саду і робить це, очевидно, без рукавичок.

А невістка короля Меган, герцогиня Сассекська, якраз навпаки, з тих, хто завжди при манікюрі. Коли Меган жила у Великій Британії і була одним зі старших членів сім'ї, вона покривала нігті світлими або напівпрозорим лаком. Але такий манікюр іноді був далеким від ідеалу.

Манікюр Меган Маркл / Фото: Getty Images

Це фото рук Меган було зроблено під час візиту герцогині до Інженерно-технологічного парку Університету Чічестера у Богнор-Реджісі. Як бачимо на фото нігті Меган вкриті прозоро-білим лаком, але виконаний сам манікюр не дуже акуратно. Немов майстер зробив його не якісно чи похапцем. А може, герцогиня і зовсім сама фарбувала нігті.

Герцогиня Сасекська Меган / Фото: Getty Images

Про те, яким кольорам полюбляють фарбувати нігті королівські особи ми якось розповідали в окремому матеріалі і зібрали для вас цілу добірку фотографій.

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