Королева Маргрете II / © Getty Images

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Колишня данська королева, яка зреклася престолу в січні 2024 року на користь свого сина, короля Фредеріка X, востаннє з'являлася на публіці 3 листопада на церемонії вручення премії Еббе Мунка у палаці Фреденсборг.

Проте минулої п'ятниці телеканал TV2 Fyn опублікував некролог, який натякав на її смерть, і текст було видалено лише в понеділок вранці, пише журнал Hello!.

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Королева Маргрете II / © Getty Images

«Данія втратила королеву. Людину, яка протягом усього свого життя об'єднувала регіони та покоління і відігравала особливу роль», - йшлося в підзаголовку статті.

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Головний редактор видання Томас Фундінг назвав це «неприємною помилкою», пояснивши, що статтю було опубліковано без належної уваги з боку редакції. Однак він уточнив, що контент не відображався на головній сторінці сайту, а це означає, що його переглянули лише 37 читачів. Розслідування причин помилки продовжується.

У жовтні, через місяць після перебування у лікарні, королева повернулася до публічних виходів, відвідавши концерт у церкві Фреденсборга разом із королем Фредеріком та королевою Мері.

Королева Маргрете II, король Фредерік X та королева Мері / © Getty Images

А у вересні її було госпіталізовано після того, як у неї виявили тромб у ділянці стегна. У заяві з палацу також йшлося про "легке зневоднення". Через це їй довелося пропустити державний похорон свого близького друга, короля Норвегії Гаральда V, який помер у серпні.

Нагадаємо, у серпні 2026 року ми розповідали, як британського монарха Чарльза III знову випадково поховали.

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