Данська королівська родина поділилася різдвяними фото

Члени данської королівської сім'ї також поділилися напередодні Різдва своїми святковими листівками.

Фотографії королеви Данії Маргрете II з онуками – дітьми кронпринца Фредеріка та кронприцнеси Мері були опубліковані в Instagram та на сторінці королівської родини у Facebook.

"Різдвяне привітання із замку Марселісборг, де Її Величність королева і сім'я спадкового принца святкують Різдво", — зазначено в підписі.

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На знімках видно, як онуки допомагають монархині прикрашати ялинку. Дуже милий кадр.

Також молодший син королеви – принц Йоахім та його дружина принцеса Марі разом із дітьми представили свою листівку. Вони зображені на тлі невеликої бібліотеки та ялинки, а разом з ними на зніманнях був присутній чотирилапий член сім'ї.

"З Різдвом Христовим", — коротко свідчить підпис під фото.

Зазначимо, найкрасивішою листівкою цього року стала фотографія Меган Маркл та принца Гаррі з дітьми – Арчі та Лілі. Герцог та герцогиня Сассекські вчора показали свою різдвяну листівку та дуже всіх здивували.

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