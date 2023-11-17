Данська королівська родина прокоментувала "любовний скандал" чоловіка кронпринцеси Мері

Данська королівська родина порушила мовчання з приводу скандалу, що широко обговорюється в пресі, пов'язаного з "любовною інтрижкою" кронпринца Фредеріка.

Чоловіка кронпринцеси Мері заскочили в Мадриді на прогулянці з незнайомкою, і королівські шанувальники виступають на захист його дружини.

Через тиждень після того, як іспанський журнал Lecturas опублікував фотографії Фредеріка на вечірці в Мадриді з мексиканською світською левицею Женев'євою Касановою, королівська родина заявила данському виданню BT, що "не коментує чутки та інсинуації", пише Daily Mail.

Але шанувальники королівської родини лютують. В офіційному акаунті палацу вони пишуть свої гнівні коментарі з цього приводу.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік на прийомі короля Чарльза III у Букінгемському палаці перед коронацією / Фото: Getty Images

"Повага і захоплення принцесою Мері і великий "сором, ганьба, ганьба тобі", спадковому принцу Фредеріку ...", "На жаль, це підриває цілісність данської королівської родини", "Вона дала королівській сім'ї більш помітну присутність у світі, що викликало захоплення і повагу зі всього світу", — пишуть у коментарях люди, які підтримують кронпринцесу Мері. "Я сподіваюся, що принц Фредерік не зруйнує це і буде мудро і проникливо думати про свою роль чоловіка, батька та спадкоємця престолу", — додає інший користувач до сказаного вище.

Багато шанувальників зазначають, що на публіці Мері та Фредерік давно не тримаються за руки, як це було раніше.

"Ні, цей шлюб давно розірвано. І тепер вони можуть це показати", — прокоментував інший. "Вони мають дуже втомлений вигляд", — додав третій.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Нагадаємо, жінка, з якою кронпринцу приписують роман, прокоментувала ситуацію публічно і заявила, що заперечує будь-які стосунки зі спадкоємцем данського престолу.

Читайте також: