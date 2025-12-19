- Дата публікації
Данська королівська родина відвідала різдвяний захід і поділилася барвистими світлинами
Данська королівська родина у повному складі відвідала святковий захід у палаці Крістіансборг.
Королівське подружжя — король Фредерік X та королева Мері — вітали співробітників королівського двору та їхніх близьких на різдвяному заході у Великій залі палацу Крістіансборг.
Також на заході були присутні Його Королівська Високість спадковий принц Крістіан, принцеса Ізабелла та принц Вінсент, а також Її Величність королева Маргрете II.
У Великій залі стояла шестиметрова ялинка.
Король Фредерік X виступив із промовою перед присутніми гостями, після чого у численних учасників та членів королівської родини з’явилася можливість поспілкуватися. Близько 450 гостей зібралися на цьому заході, де обмінялися різдвяними привітаннями та виконали різдвяні гімни.
Раніше сім’я показувала, як вони прикрашали ялинку у палаці.