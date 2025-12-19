Данська королівська родина відвідала різдвяний захід і поділилася барвистими світлинами

Данська королівська родина / © kongehuset.dk

Реклама

Королівське подружжя — король Фредерік X та королева Мері — вітали співробітників королівського двору та їхніх близьких на різдвяному заході у Великій залі палацу Крістіансборг.

Королева Маргрете II, принцеса Ізабелла, принц Крістіан, королева Мері і король Фредерік X / © kongehuset.dk

Також на заході були присутні Його Королівська Високість спадковий принц Крістіан, принцеса Ізабелла та принц Вінсент, а також Її Величність королева Маргрете II.

Королева Маргрете II і принц Крістіан / © kongehuset.dk

У Великій залі стояла шестиметрова ялинка.

Реклама

Ялинка на святі / © kongehuset.dk

Король Фредерік X виступив із промовою перед присутніми гостями, після чого у численних учасників та членів королівської родини з’явилася можливість поспілкуватися. Близько 450 гостей зібралися на цьому заході, де обмінялися різдвяними привітаннями та виконали різдвяні гімни.

Королева Мері / © kongehuset.dk

Кронпринц Фредерік і королева Мері / © kongehuset.dk

Король Фредерік X / © kongehuset.dk

Принц Вінсент, королева Маргрете II і принц Крістіан / © kongehuset.dk

Принц Вінсент і принцеса Ізабелла / © kongehuset.dk

Раніше сім’я показувала, як вони прикрашали ялинку у палаці.