Данська кронпара відпочиває на Ібіці: принцесу Мері зазнімкували в купальнику

Данські кронпринц та кронпринцеса вирушили на сімейний відпочинок на Ібіцу.

Рідко коли побачиш вінценосних осіб у купальниках, але папараці вдалося зробити кадри 50-річної кронпринцеси Мері. Опублікувало фото видання Daily Mail.

Дружина спадкоємця данського трону позувала в морі у своєму улюбленому купальнику за 245 доларів від Copenhagen Cartel. А її 50-річний чоловік у купальних шортах.

Королівська пара відпочиває від своїх обов'язків разом із чотирма дітьми: 17-річним принцом Крістіаном, 16-річною принцесою Ізабеллою, а також 12-річними близнюками — принцом Вінсентом та принцесою Жозефіною.

Данська королівська родина з дітьми / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми показували вам фотопідбірку, який вигляд мали королівські особи у купальниках.

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