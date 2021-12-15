Данська кронпринцеса отримала позитивний тест на COVID-19

Різдвяні плани кронпринцеси Мері під сумнівом, оскільки вона отримала позитивний тест на COVID-19.

Наразі королівська особа ізольована у палаці Фредеріка VIII у замку Амалієнборг у Копенгагені. Палац підтверджує, що інші члени сім'ї принцеси не мають позитивного результату на вірус.

У заяві йдеться, що спадкова принцеса Мері залишиться в ізоляції. А значить, і різдвяні свята Мері може провести зовсім інакше, ніж планувала. Зазначимо, спадкоємний принц Фредерік і принцеса Мері та їхня сім'я повинні провести Різдво в замку Марселісборг в Орхусі з 81-річною королевою Маргрете II. Але чи зможе принцеса отримати негативний тест на той час, поки що залишається невідомим.

Королева Маргрете II із сином Фредеріком та невісткою Мері / Getty Images

Нагадаємо, її старший син принц Крістіан хворів на коронавірус у грудні 2020 року після спалаху захворювання в його школі.

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