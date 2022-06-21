Данська принцеса Мері зробила ефектний реверанс перед королевою Максимою

Спадковий принц Данії Фредерік разом із своєю красунею-дружиною Мері перебувають з офіційним візитом у Нідерландах.

Вчора кронпара зустрілася з королівською родиною Нідерландів – королем Віллемом-Олександром та королевою Максимою за урочистою вечерею.

Королева Максима та кронпринцеса Мері з чоловіками / Фото: Getty Images

Напередодні заходу принцеса Мері та принц Фредерік відвідали Королівську академію мистецтв. Цього вечора 50-річна принцеса мала чудовий вигляд в чорній сукні з прозорою вставкою на грудях і взута у жовті туфлі з пряжками та на підборах. У її вухах були гарні сережки, на обличчі – макіяж, а волосся зібране в низький пучок.

Вдень принцеса відвідала з чоловіком бізнес-конференцію. Тоді на ній був штанний костюм коралового відтінку від Scanlan Theodore, який вона поєднала зі своїми улюбленими туфлями-човниками Gianvito Rossi та сумкою від Chanel.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

На вечірньому прийомі кронпринцеса з'явилася у цій самій сукні. Її заскочили, коли вона присіла в реверансі перед королевою Максимою.

Королева Максима та кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Її Величність також була одягнена в чорну сукню з вирізом "човник" (такі раніше любила носити Меган Маркл ), і взута в чорні туфлі-човники. На шиї королева мала розкішне перлинне кольє з п'яти ниток, а у вухах - сережки з діамантами. Вечірня зачіска та макіяж завершували образ королеви Нідерландів.

Королева Максима та кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Король Віллем-Олександр та кронпринц Фредерік були одягнені у сині класичні костюми.

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