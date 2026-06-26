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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
1 хв

Данська принцеса Ізабелла відсвяткувала закінчення школи зі своїми однокласниками, а сім’я приїхала на свято

Принцеса Ізабелла святкує закінчення середньої школи.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Ізабелла

Принцеса Ізабелла / © Getty Images

Старшу доньку короля Фредеріка X та королеву Мері — принцесу Ізабеллу — зазнімкували в традиційній вантажівці, на якій данські школярі їздять після закінчення середньої школи, коли складуть випускні іспити в гімназії Ерегард у Геллерупі.

19-річна дівчина здобула середню освіту і в серпні має розпочати військову службу в гусарському гвардійському полку в Геллерупі.

Принцеса Ізабелла (посередині) та її однокласниці / © Getty Images

Принцеса Ізабелла (посередині) та її однокласниці / © Getty Images

На знімках принцеса була заскочена зі своїми подругами-однокласницями. Також можна побачити, що її приїхали привітати батьки — король і королева та старший брат принц Крістіан.

Принц Крістіан і королева Мері / © Getty Images

Принц Крістіан і королева Мері / © Getty Images

Раніше ми вже показували, як данська королівська родина зібралася привітати принцесу Ізабеллу з тим, що вона склала випускні іспити в гімназії Ерегард. На пікнік приїхала навіть її бабуся — королева Маргрете II.

Король Фредерік X / © Getty Images

Король Фредерік X / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
53
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