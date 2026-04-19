Данські принц Вінсент та принцеса Жозефіна пройшли обряд конфірмації: сім’я поділилася знімками

Їхні Королівські Високості принц Вінсент і принцеса Жозефіна пройшли обряд конфірмації 18 квітня 2026 року в церкві замку Фреденсборг.

Данська королівська родина після конфірмації принца Вінсента та принцеси Жозефіни

Молодші діти короля Фредеріка X і королеви Мері - принц Вінсент і принцеса Жозефіна - прибули до палацу Фреденсборг разом зі своїми батьками, а також своїм старшим братом - спадковим принцом Крістіаном та сестрою принцесою Ізабеллою. Також на церемонії була присутня колишня королева та бабуся принца та принцеси — Маргрете II.

Таїнство конфірмації звершив королівський духівник, єпископ Генрік Віг-Поульсен, у церкві замку Фреденсборг, повідомляється на сайті данської королівської родини.

Принцеса Жозефіна з'явилася на церемонії у білій сукні міді з квітковою вишивкою та квадратним вирізом від Birgit Hallstein, взута принцеса була в нюдові туфлі-слінгбеки на невисоких підборах. Також образ доповнювала підвіска від Julie Sandlau з білими прісноводними перлами та золотий ланцюжок з хрестом, а у вухах були перлинні сережки-висячки.

Принцеса Жозефіна / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Вінсент був у темно-синьому костюмі у смужку, краватці та білій сорочці.

Принц Вінсент / © Данська королівська родина/Instagram

Королівська родина постала перед фотографами перед головними сходами палацу Фреденсборг.

Данська королівська родина після конфірмації принца Вінсента та принцеси Жозефіни / © Getty Images

Для королівської сім'ї це був особливий день. Сім'я, хрещені батьки та друзі зібралися у Фреденсборгу, щоб відсвяткувати конфірмацію Їхніх Королівських Високостей принца Вінсента та принцеси Жозефіни», — йдеться у підписі до фотографій, опублікованих у Instagram.

Данська королівська родина після конфірмації принца Вінсента та принцеси Жозефіни / © Данська королівська родина/Instagram

Принцеса Жозефіна / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Вінсент / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Вінсент / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Вінсент та принцеса Жозефіна / © Данська королівська родина/Instagram

Принцеса Жозефіна / © Данська королівська родина/Instagram

А перед церемонією конфірмації в канцелярії були зроблені офіційні фотографії Їхніх Королівських Високостей принца Вінсента та принцеси Жозефіни, їхній автор Карен Розецки.

