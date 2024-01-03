Данський королівський дім оголосив тронне ім'я нового короля та титули його дружини і дітей

Данський королівський дім оголосив нові титули старших членів сім'ї після того, як королева Маргрете II оголосила, що зрікається престолу на користь старшого сина.

Палац підтвердив, що старший син і наступник королеви Маргрете буде називатися королем Фредеріком X, а його дружина — королевою Мері.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Associated Press

"У неділю, 14 січня 2024 року, Його Високість спадковий принц вступає на данський трон як Його Величність король Фредерік X. У той же час Її Королівська Високість спадкова принцеса називатиметься Її Величністю королевою Мері", — йдеться в заяві данського королівського двору. "Королівське подружжя відтепер носитиме титул Король і Королева Данії".

Старший син короля і королеви – 18-річний принц Крістіан – стає спадкоємцем престолу і відтепер називатиметься Його Королівська Високість спадковий принц Крістіан. В інших дітей пари (в них ще молодший син і дві дочки) титули не змінилися.

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А Маргрете II продовжить носити титул Її Величності Королеви Маргрете.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Королева Маргрете стала першою данською правителькою, яка зріклася престолу від 1523 року. Джерела, які залишаються не названими, припускають, що королева, яка планувала правити до своєї смерті, зреклася трону, щоб врятувати шлюб свого сина та його дружини. Напередодні нового року у пресі вибухнув скандал, пов'язаний з тим, що кронпринца застукали під час прогулянки та вечері з мексиканською світською левицею під час його поїздки до Іспанії.

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