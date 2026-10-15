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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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168
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Данському кронпринцу виповнився 21 рік: королівський палац поділився новими знімками іменинника

Його Королівській Високості спадковому принцу Данії Крістіану сьогодні виповнюється 21 рік.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Крістіан

Принц Крістіан

З цієї нагоди данський королівський двір опублікував нові портретні фото іменинника.

На знімках принц вперше постає у парадній формі Королівської гвардії. На шиї у Крістіана — Великий командорський хрест ордену Даннеброга, яким Його Величність Король нагородив спадкового принца у зв'язку з його днем ​​народження. Великий командор — найвищий ступінь ордена Даннеброга, який присуджується лише князівським (королівським) особам, які вже є лицарями-слонами.

Принц Крістіан

Принц Крістіан

Крім того, на портретах можна побачити орден Слона із зіркою, нагрудну зірку ордену Даннеброга, а також пам'ятні та меморіальні медалі, які отримав Його Королівська Високість.

Портрети були зроблені за кілька тижнів до дня народження у вестибюлі палацу Крістіана VII в Амалієнборгу.

Принц Крістіан

Принц Крістіан

Раніше ми розповідали про те, що відомо про спадкоємця данського престолу.

Принц Крістіан

Принц Крістіан

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