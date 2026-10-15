Данському кронпринцу виповнився 21 рік: королівський палац поділився новими знімками іменинника

Принц Крістіан

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З цієї нагоди данський королівський двір опублікував нові портретні фото іменинника.

На знімках принц вперше постає у парадній формі Королівської гвардії. На шиї у Крістіана — Великий командорський хрест ордену Даннеброга, яким Його Величність Король нагородив спадкового принца у зв'язку з його днем ​​народження. Великий командор — найвищий ступінь ордена Даннеброга, який присуджується лише князівським (королівським) особам, які вже є лицарями-слонами.

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Принц Крістіан

Крім того, на портретах можна побачити орден Слона із зіркою, нагрудну зірку ордену Даннеброга, а також пам'ятні та меморіальні медалі, які отримав Його Королівська Високість.

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Портрети були зроблені за кілька тижнів до дня народження у вестибюлі палацу Крістіана VII в Амалієнборгу.

Принц Крістіан

Раніше ми розповідали про те, що відомо про спадкоємця данського престолу.

Принц Крістіан

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